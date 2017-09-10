民憂再生能源缺點 林義雄：勿聚焦細節、推翻大方向

2017-09-10 16:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前中研院院長李遠哲今受邀到宜蘭慈林基金會演講，有民眾詢問，現行再生能源都有缺點，究竟哪項再生能源對台灣才是最好選擇。李遠哲回應說，汙染在製造過程可控制，但究竟哪個勝出，還不一定。林義雄則說，綠能只在於我們要不要做，並非聚焦在細節，來推翻原則及大方向。

慈林基金會創辦人林義雄今邀請李遠哲到慈林新館演講，講題為「2050年的台灣與世界」，議題聚焦在全球環境問題。

民眾提問時指出，太陽能板製程有汙染疑慮，而洋流發電也有生態風險，究竟哪項再生能源，才是台灣最好的選擇。

李遠哲說，目前太陽能板已進步許多，例如在加州，花費1萬美金就可以30年免交電費，表示太陽能已具備穩定性，且可長時間使用，至於風力發電，也有缺點，要說哪一項能夠勝出，還不一定。

林義雄也舉自己為例，他說，他自家裝設34瓩太陽能板，約花費250萬，若全台有8萬戶裝設，總經費2000億，發電量就等同1座核4廠。林說，「問題只在於我們要不要做，要不要改變，而非用細節來推翻原則及大方向」

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李遠哲也提到台灣「過度開發」問題，他認為，台灣產業結構是歷史造成的結果，過去偏重石化、鋼鐵、水泥，但到底要生產多少才夠？電力又要多少才夠用？政府要好好檢討，而非一昧拚經濟，讓產業擴充再擴充。

李遠哲強調，台灣在急速減碳的過程中，產業結構要改變，若徵收碳稅、能源價格提升到2倍，很多工業在台灣就不能生存，但耗電低、高附加價值者就能生存，政府在這之間應做取捨，這才是國家要走的路。