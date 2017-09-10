是否支持特赦扁 賴揆拒答

2017-09-10 16:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣本土社團今呼籲總統蔡英文應特赦前總統陳水扁，表示特赦扁事是政治問題，不是法律問題。對此，曾公開呼籲特赦扁的賴清德受訪被問到此事時，拒答離開。

賴清德7日最後一次以市長身分主持台南市政會議時，對於特赦扁議題表示「之後再談」。他今以閣揆身分拜會前行政院長游錫堃，會後受訪時，對於媒體詢問特赦扁議題沒有回應，隨後離開。

行政院發言人徐國勇則表示，特赦是總統憲法上的權力，每個人都有自己的想法，但特赦只有總統可以發動。