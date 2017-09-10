曾籲賴神選新北…游錫堃：絕沒阻擋賴組閣

行政院長賴清德（右）下午赴台北市宜蘭縣同鄉會，拜會前行政院長游錫堃（左）。（記者羅沛德攝）

2017-09-10 15:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德上任第三天，旋即展開請益之旅，今下午拜會行政院長游錫堃，閉門會談一小時。游錫堃表示，對賴清德非常有信心，相信蔡總統選擇賴絕對沒錯。但游被問到曾建議賴清德選新北市長一事，游回應「那時我不知道他會擔任行政院長」，因行政院長是總統職權，「我不知道總統在想什麼」，他並強調，絕對沒有媒體所指「阻擋賴組閣」一事。

賴清德今上午赴蘇系基金會拜會前政院院長蘇貞昌，下午轉往台北市宜蘭同鄉會拜會游錫堃。

賴清德表示，游錫堃特別提醒他把拼經濟當第一要務，親自主持大大小小會議，讓國人看到政府拼經濟決心，也提醒他要重視文化，讓台灣主體性成為重大政策，讓主體性價值展現；游並分享擔任政院院長時，面臨網路泡沫化話的艱難處境，以及大台北地區淹水問題，一件件克服的過程很精采，他學習很多。

游錫堃表示，上任閣揆時離現15年，離任超過12年，現在政治生態、經濟環境都有許多不同，能提供的建議很有限，但因他過去擔任政院院長時，賴就是立院黨團領袖，「我對賴有一定了解！」他表示，賴的表現非常卓越，經驗豐富，「我非常有信心，賴院長擔任行政院長，一定可以把工作做好」，以賴的條件，未來行政院挑戰性問題，應能一一解決，同時端出亮麗的績效。

賴清德表示，過去民進黨政府施政成績不錯，今天向蘇、游請益，是希望將過去成功經驗挹注在未來上，游勉勵他勇敢面對問題，施政要有願景和目標，政策要明確，也要讓團隊轉為學習型組織，才能與日俱進，展現成績。

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