被封新「六都剪綵王」鄭文燦不滿回：我是開工王！

桃園市長鄭文燦（右三）經常參加動工典禮，被前總統府副秘書長羅智強指為六都剪綵王，圖為上月蘆竹國民運動中心動工。（記者陳昀攝）

2017-09-10 14:45

［記者陳昀／桃園報導］新北市長朱立倫長期遭譏「剪綵王」，但前總統府副秘書長今天公布自己統計的新數據，指桃園市長鄭文燦才是「六都剪綵王」，鄭文燦對此回應說，先前朱立倫會被網友諷刺，是因為「只剪綵、沒做事」，要羅智強不要為了幫朱立倫「洗白」踐踏別人的人格，他說，自己上任後積極建設，才會有這麼多開工典禮，「應該叫我開工王才對吧！」

為了因應新型網路選戰，羅智強最近成立「小報告智庫」，透過網路檢索統計數據，統整從2014年12月25日現任縣市首長上任到今年9月6日，網路上關於剪綵、揭牌、動土的新聞，發現六都中以鄭文燦313次最多，第二名是林佳龍、206次，第三名才是一直被稱為剪綵王的朱立倫，共173次，僅鄭文燦一半。

鄭文燦說，網友會諷刺朱立倫是剪綵王，是因為他「只有」剪綵的時候才會出現，才會被批評「不做事、只做秀」，但他不是，上任後桃園建設越來越多，因此才有這麼多開工典禮，而且他一上任就宣示，公有建築物市長不落款，他也從來不是為自己宣傳。

鄭文燦無奈表示，希望羅智強不要為了幫朱立倫洗白、護航，就隨意踐踏別人的人格和努力。

桃園市政府新聞處處長張惇涵也表示，鄭文燦是「開工多、剪綵少」，因為鄭文燦一天當三天用，許多事務親力親為，站在第一線面對民眾、說明市政，又有人氣又親民，「有什麼好諷刺的？」

「不要為自己的選舉刷存在感！譁眾取寵！」張惇涵說，奉勸羅智強不要連基本的問題核心都搞不清楚，只是上網查查資料、臉書貼文章就自稱智庫，他要告訴羅智強，口水無法否決別人的汗水，要救朱立倫市長，不是去踐踏別人抹黑別人，這種口水只會暴露出自己的人品。

張惇涵表示，建議羅智強走出鍵盤世界，實際看看桃園的進步，升格後鄭市府團隊規劃許多新建設，像是路平計畫、開瓶計畫、公園闢建、運動中心、圖書館、社會住宅等，到處看得到建設，這些都是桃園市民殷切期盼的基本建設。