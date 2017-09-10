豐年祭淪統戰場域？ 白狼：原住民也是中國人

統促黨昨在花蓮舉辦名為「中華統一促進黨孔子紀元2568年族群融合豐年節」，白狼在活動中稱，原住民也是中國人。（圖擷自「Kolas Yotaka」臉書）

2017-09-10 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕時序進入了9月，是許多原住民族祭典的日子，但卻傳出有原住民祭典變調成統戰宣傳的活動，中華統一促進黨昨在花蓮舉辦名為「中華統一促進黨孔子紀元2568年族群融合豐年節」，主持人「白狼」張安樂在活動中稱：「大家都是中國人，原住民也是中國人。」引發原民立委不滿。

台灣阿美族新聞主播、現任立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在臉書表示，花蓮出現了「史上最可怕之統戰版豐年節」，中華統一促進黨昨在花蓮舉辦豐年祭活動，該活動名稱為「中華統一促進黨孔子紀元2568年族群融合豐年節」，主持人「白狼」張安樂身穿原住民傳統服飾在活動中提到，大家都是中國人，原住民也是中國人，原住民也是「儒家」「華夏文化」的一部分，說不用「西元」紀年、不用「民國」紀年，以孔子生日那天開始紀元。

立委谷辣斯．尤達卡痛批：「任何政黨都可以有其理念，大家彼此尊重，原本就是多元民主的社會所樂見的。但若沒有常識到挪用、誤用、濫用別人的文化，就不可原諒。」斥「白狼」再怎麼穿也不像原住民。

谷辣斯．尤達卡稱台灣原住民族與中國來的人民不同，原住民族是南島民族，血統、文化、長相、語言都不同，跟東南亞、太平洋地區的島民才語言、文化相通；谷辣斯．尤達卡強調：「辦什麼孔子紀元豐年節？拜託統戰別來鬧！」