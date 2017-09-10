106年追加減預算11億 礁溪溫泉公園訴訟費被刪200萬

2017-09-10 12:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府106年追加減預算經議會審查後，共追加11億6千多萬元，主要支出為農業和交通，但是礁溪溫泉公園的訴訟經費則被刪減兩百萬元，工旅處表示，無論如何，民事訴訟一定會打到底，為消費者和縣府討回公道。

宜蘭縣議會第18屆第13次臨時會本月初結束，會中通過追加減預算11億6千2百萬，財政處指出，其中農業支出為3億，交通支出約2億，兩者為最大宗，其中農業支出主要是用於四結排水整建工程、美福排水等水利工程；交通支出則是用於二結連絡道的經費、五結中興基地都內段則有1億5千萬元。

而工旅處提出的訴訟經費350萬元被刪減200萬元，是被刪除最多的預算。宜蘭縣政府5年前將礁溪溫泉公園以OT方式交由輕車悠遊公司營運，去年發現廠商私印販售三款未授權票券，違反合約內容，而那些票券消費者買了也不能使用，去年8月縣府與業者終止合約，但是訴訟官司尚未結束。

工旅處表示，與輕車悠遊公司的訴訟官司分為3部分，雖然業者提出的訴願已遭駁回，但是他們仍繼續提出行政訴訟、聲請仲裁，未來縣府也會提出民事求償，因此當初提出預算是350萬元，是一次編列所有官司的預算。

工旅處指出，現在被刪減後，訴訟預算為150萬元，會先進行一部分的訴訟，之後的訴訟再另外提出追加減預算，無論如何，縣府一定會提出民事訴訟求償，為消費者和縣府討回公道，求償當初損失的票券和當初設備維修的經費等等。