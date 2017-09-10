中委選舉衝第4 花蓮徐榛蔚謝票

花蓮縣長傅崐萁（右）的妻子國民黨不分區立法委員徐榛蔚（左）以1124票居全國第4名當選國民黨中央委員。（記者王錦義攝）

2017-09-10 12:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕中國國民黨昨晚選出第20屆中央委員210名，國民黨不分區立法委員徐榛蔚以1124票居全國第4名，贏過連勝文、蔣萬安等國民黨政二代，徐榛蔚與花蓮縣長傅崐萁今早現身花蓮服務處，向全國的黨員前輩致謝。

當選中央委員可進一步登記參選中央常務委員，擠進國民黨權力核心，這次當選的前10名中央委員當選人中，有7名就是現任中常委，對於是否進一步爭取中常委，徐榛蔚、傅崐萁兩人笑而不答；不過中常委選舉仍是全體黨代表投票，而非中央委員投票，10月1日共要選出32人。

徐榛蔚說，謝謝黨內許多前輩、同志的提攜，大家有志一同為黨為國服務，她是利用立院休會期間，走訪各黨代表，發現黨代表的精英相當多，尤其海外黨代表，還在幫忙做國民外交，還有很多年輕黨代表，這些人在國民黨再奮起的時刻，都挺身而出，她覺得國民黨最好的資產就在黨代表們。

傅崐萁說，謝謝全國藍營的骨幹、先進們對徐榛蔚的支持與加油，徐榛蔚在立院的努力，更勝於過去擔任立委的他，目前台灣不斷落後周邊國家，需要振衰起蔽的時刻，一定追隨藍營的前輩、骨幹，好好的來救台灣、救中華民國，讓基層民眾有感，讓國家全面革新。

國民黨中央委員共有358位候選人，由2000多名黨代表投票，採取連記投票，每人最多可圈選105名候選人。花蓮縣以徐榛蔚1123票全國排第4高票當選，其次有秀林鄉代表會主席賴俊傑、花蓮市長魏嘉賢、花蓮市農會理事長陳保成、花蓮市民代表謝宜萱、吉安鄉長黃馨、花蓮縣青溪婦女協會理事長呂善華、前立委王廷升等8人。