賴揆拜會 蘇貞昌︰台灣非常需要他

行政院長賴清德10日拜會前行政院長蘇貞昌，兩人握手寒暄。（記者張嘉明攝）

2017-09-10 11:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德今上午赴蘇系超越基金會拜會前行政院長蘇貞昌，雙方閉門會談約一個小時，會後接受媒體訪問。賴清德表示，擔任行政院長工作，深感責任重大，今天拜會蘇貞昌和游錫堃，目的是期許藉兩人豐富行政經驗，避免行政團隊走冤枉路。蘇貞昌盛讚賴清德，表示台灣在變革中，非常需要賴清德領導行政工作，「我一定全力支持」。

賴清德上午拜會蘇貞昌後，下午將轉往台北市宜蘭同鄉會，拜會前行政院長游錫堃。

賴清德表示，蘇在會中點出社會關心的事，就是經濟發展要全力以赴，激起各界力量全力推動，也要重視社會安定和諧，蘇也特別提到治安很重要，並分享台北縣長、行政院院長任內如何維持治安、掃毒的經驗，讓他受益良多，也感謝蘇20多年來對他的支持和幫忙，希望蘇未來能多給他指教。

蘇貞昌表示，慶幸蔡總統有眼光找賴擔任行政院長，但從好友立場，他很不捨賴挑起這個重擔，自己與賴是多年好朋友，無所不談，從執政心得到生活點滴都推心置腹。

蘇貞昌說，賴的努力、魄力、執行力大家有目共睹，在每個崗位成績有口皆碑。現在賴擔任行政院長工作，蔡總統有期許、全民也熱切期待，希望賴好好發揮一展長才。看到賴一上任動作那麼快、想法那麼細，已開始行動，希望朝野黨團和全國各界能夠給予支持。

至於未來是否會拜會馬政府時期全院長？賴清德笑說，如果有需要，會向他們請益。