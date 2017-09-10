反制中國潛艦 我獲邀觀摩美軍明年反潛獵殺操演

我國已獲邀參與美國海軍明年的反潛操演，並可親自登上美軍反潛直升機觀看美軍反潛作為。 圖為我國海軍進行的海空聯合反潛操演，在反潛直升機的威迫下，潛艦被迫上浮現身。（記者羅添斌攝）

2017-09-10 11:10

〔記者羅添斌／台北報導〕中國當局積極進行潛艦汰舊換新計畫，對台產生極大的軍事安全威脅，為求有效反制中國，並觀摩美軍反潛操演作為，軍方官員今天指出，經多方聯繫後，美軍已同意我國派出代表實際參與美國海軍明年度的反潛獵殺操演，對我國整體反潛作戰規劃將有重大助益。

官員並表示，所謂的「實際參與」，不會是只在旁邊觀看觀摩，而是會實際參與部分反潛操演的項目，例如在美軍執行反潛操演時，我方代表將可以登上美軍反潛直升機，以同乘方式現場觀摩美軍如何進行反潛作為；此外，我方屆時也會針對美軍的反潛作業程序及人員訓練方式，進行多層次的研討。

他說，根據美台雙方的安排討論，這項觀摩美軍反潛操演的時程，將安排在明年3月實施，屆時我國海軍將派出反潛直升機大隊的資深軍官與會。

中國解放軍傳統動力的攻擊潛艦在近10年來快速的汰舊換新，目前已有70餘艘，對台形成嚴重威脅，我國也曾多蒐獲疑似中國潛艦在台海週邊海域活動。

官員說，過去在美軍協防台灣時期，台美軍方有定期的聯合反潛操演，美國與我國斷交、美軍撤出協防台灣之後，由我國軍方單獨進行各項海空聯合反潛操演，這次美方同意我國派出代表實際參與美國海軍明年度的反潛獵殺操演，可謂一大突破，對我國整體反潛作戰規劃將有重大助益。