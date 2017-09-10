蔡、賴每週一會 徐國勇：見面只是一個方式

行政院長賴清德10日拜會前行政院長蘇貞昌，兩人握手寒暄後，閉門會談。（記者張嘉明攝）

2017-09-10 10:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德今分別於上午、下午拜會兩位前行政院長蘇貞昌及游錫堃。媒體詢問，賴清德未來是否與蔡總統定期「每週一會」見面溝通？行政院發言人徐國勇受訪表示，賴清德和總統蔡英文會去協商，隨時有聯繫管道，見面只是一個方式，包括電話聯繫等及活動都會遇到，「有機會就會溝通」。

賴清德今上午赴蘇系超越基金會拜會蘇貞昌，雙方進行閉門對談；賴清德下午則會赴台北市宜蘭同鄉會拜會游錫堃，明則赴立院拜會立院朝野黨團。

徐國勇受訪表示，拜會各黨團是慣例的禮貌性拜會，了解各黨團立委想法，各政黨立委基於職權可能會對院長提問，但最主要提問應還會在總質詢。

對於外界認為新內閣留任比例高，徐國勇說，行政院院長、副院長、秘書長從憲法、行政院組織法來看都是最重要的，既然這三者都換人，整個改組幅度相當大。

徐國勇也說，根據憲法56條，部會首長及政務委員相關特任官由政院院長提名、提請總統任命，所有閣員也都是經由賴清德一一徵詢，連人在國外的國防部長馮世寬、法務部長邱太三都趕回來，徵詢時他也有陪同院長。他也說，政務副首長是政務官，但不必由總統任命，但派官領等根據相關規定也會讓總統了解。

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