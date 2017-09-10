反制無人機威脅 我獲邀觀摩美軍「黑鏢演習」

2017-09-10 10:13

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣多個機場、政軍據點以及101大樓等知名地標，屢屢傳出遭到無人機入侵事件，為求有效反制無人機帶來治安，甚至是國家安全上的威脅，軍方官員今天指出，我國已獲邀觀摩美軍主辦的「黑鏢演習」，將與各國代表共同在現場觀摩美軍反制各種無人機的實兵演練。

官員說，我方配合美軍年度「黑鏢演習」的時程，目前已排定在明年六月間，派出4人小組前往美國空軍的艾格林空軍基地進行實兵演習的觀摩，返台後也會將美軍反制無人機的各種做法提報給國防部，研擬我國政府的因應之道。

官員指出，由於無人機發展快速，也帶來過去無法掌握的危機事件，美國白宮多次發生無人機闖入事件，南韓政府也曾發現北韓出動無人機越境刺探軍機等事件，中國曾動用中大型無人機到釣魚台海域執行情蒐任務，在日本更曾發生無人機攜帶放射性物質墜落在日本首相官邸草地的駭人事件，讓各國防不勝防。

這位官員表示，美軍是在2002年起首度舉辦反制無人機威脅的實兵實彈演習，代號就是「黑鏢演習」，由於成效良好，年年舉辦，獲邀參與的國家也逐年增多，但隨著無人機威脅模式的變化，美軍反制無人機的方式也隨著變化，以2015年為例，美軍在黑鏢演習中，就動用55種反制大中小型無人機的做法。

他說，國防部長馮世寬過去曾表示，若有無人機入侵軍事營區事件，要求官兵一律擊落，美軍在歷次黑鏢演習期間，是真的以實彈把各種無人機打下來，除了動用頻道與電磁波干擾的軟殺手段外，各種能打的武器都曾打過，例如曾有美軍官兵在直升機上，以狙擊槍擊落過小型無人機，美軍也曾動用地獄火飛彈、50機槍、20機砲等武器，將無人機擊落的例子。