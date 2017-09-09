國民黨中央委員選舉》挺吳系統大勝 豪奪6成5席次

國民黨中央委員選舉今晚開票結果出爐，黨主席吳敦義特別到黨部開票中心慰勉選監委員及工作人員辛勞。（記者施曉光攝）

2017-09-09 23:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天由黨代表投票產生第20屆中央委員，總計211人，國民黨黨晚間公布開票結果顯示，除了換票聯盟操作成功，黨內一般咸認支持黨主席吳敦義的候選人當選率高達約6成5，挺吳系統可謂大獲全勝。另一個值得觀察的是，支持前主席洪秀柱的「親洪系統」當選人約佔2成。

連勝文班師回朝 衝第六名

此外，這次選舉另一個獨樹一幟的陣營，就是前主席連戰之子連勝文的系統，包含連勝文及其子弟兵台北市議員徐弘庭、林鼎超、史家瑋等人，以及連勝文所支持的候選人，拿下約1成席次，連勝文本人還衝高到第六名，引起黨內側目。

黨內人士解讀，連勝文藉由這次選舉試水溫，「班師回朝」，展現黨內實力，再進一步問鼎明年台北市長選舉的可能性不小。

而國民黨不分區立委徐榛蔚首次參選，背後有「後山王」之稱的夫婿花蓮縣長傅崐萁撐腰操盤，衝高到第四名。

蔣萬安首度參選 高居第八

同樣也是首度參選，並有意角逐中常委的國民黨立委蔣萬安，名次高居第八位，被黨內稱為明日之星，光環亮度不下連勝文。

親洪秀柱系統 拿下2成

國民黨這次中央選舉，包括洪秀柱直接提名的候選人、洪嫡系子弟兵以及親洪的候選人，約有10多人，洪陣營原本要搶下3成左右席次，但在挺吳派系統運作封殺挺洪候選人名單之下，結果大約只當選2成。

國民黨中央委員選舉總計有358名候選人，選舉人為2046名黨代表，每名黨代表可以圈選105名候選人。根據統計，今天投票率高達97.12％，是歷屆最高，而且本屆青年當選人數有39人，佔總席次18.57％，較上屆的12.38％大幅增加，而且這次當選新人的約達2成多，汰換率不低。

今晚開票結果出爐後，吳敦義特別到黨部開票中心慰勉選監委員及工作人員辛勞，但未發表談話。

211名中央委員當選人，將具備登記參選10月1日投票的中常委選舉資格。