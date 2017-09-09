「賴院長」從台南帶走的第1個人是他…

目前跟隨賴清德北上「入閣」的只有「富哥」（前座）。（擷自賴清德臉書）

2017-09-09 21:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市長賴清德接任行政院長，從市府帶進中央內閣的第1人，正是跟隨他多年的貼身隨扈，友人封稱「富哥」；刑警出身的他，外表不苟言笑，看似「頭號煞星」，其實鐵漢柔情，一路護衛任務謹守本份，分寸進退拿捏準，深得賴清德信任而「北上入閣」。

「富哥」自賴清德擔任市長以來就出任隨扈，由於穩健性格，賴清德跑公務行程，難免會遇到特殊陳情狀況，他都能協助適時化解，「護駕」之餘又能兼具人情味，動見觀瞻得宜，自然成為賴清德進行政院首位帶進中央的不二人選，即使前陣子賴清德北上動向頻傳，他跟在身旁亦是守口如瓶未透露半點口風。

據了解，由於行政院長的隨扈，體制上是由中央警官隊出勤，「富哥」目前仍屬南市警編制「借調」北上支援，借調多久或擢升合適職位跟隨「賴院長」尚是未知數。

至於市長賴清德接任閣揆後，原南市秘書長李孟諺被派任代理市長，其秘書長遺缺將由副秘書長吳欣修接替，副秘書長則由環保局長李賢衛接任，環保局副局長林健三則接任局長職位。

不過，這項人事異動，被「點名」的當事人都否認，強調尚未接獲徵詢。代理市長李孟諺也低調表示，人事案尚與二位副市長商討中，原則上以市府團隊人事安定，由府內內升為優先考量，相關牽動待慎思完備後，最快下週一宣布人事案。