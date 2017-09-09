陸委會：李明哲母、妻明飛中國 確定可入境

李明哲案即將開庭，妻子李凈瑜即將前往中國，並在行前記者會中表示這次赴中不是為了挑釁，也不是要去爭辯，而是希望能看到正義降臨，讓李明哲可以有尊嚴、快速且平安地回到台灣，希望各界共同祝福他平安歸來。（記者劉信德攝）

2017-09-09 20:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對遭中國羈押的前民進黨黨工李明哲11日將在中國湖南受審，李家人將赴中國探視，陸委會今晚指出，目前已確定李母明日中午直飛中國長沙，將由律師胡原龍及海基會兩位高級專員全程陪同，至於李妻李凈瑜則於明日上午經上海轉機前往長沙，由律師洪主民及海基會科長林淑敏、代科長王振炯全程陪同，另李凈瑜還邀請前民進黨立委王麗萍等民間團體一同前往，該會已與中方聯繫處理中，但目前僅家屬確定可以成行，至其他陪同人員都還未確定，政府會積極爭取到最後一刻。

有關11日開庭，據陸委會指出，海基會已經協請當地台商協會協助申請相關人員旁聽，但中方目前尚未核准。

陸委會指出，為協助家屬赴中，政府安排由法律專業人士及海基會同仁陪同，陸委會人員不會隨行，但已就相關人員入境通關、人身安全保障等事宜，與中方密切聯繫處理中，並籲請中方應確實給予在中期間便利及確保人身安全，但目前僅家屬確定可以成行。

陸委會並指出，家屬及相關陪同人員抵達上海及長沙機場後，有關交通、接待及住宿等事項，政府已委請海基會協洽台商協會積極安排。

陸委會重申，政府處理本案立場，始終秉持在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲安全，盡一切力量讓他平安返國，對於李明哲家屬所提需求，政府也會盡全力協助。