2046人投票…國民黨開票搞得比總統大選還久 中評委發飆

2017-09-10 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨昨天舉行中央委員選舉，共選出210名中央委員，但選舉人雖然只有2046人，開票時間卻比總統大選還久，讓在現場等候的黨中評委忍不破口大罵，文傳會對此則稱，是因選制採連記制，今年票選圈選的人較多所致。

黨內人士笑稱：真是同一個黨部的作業效率

本次國民黨中央委員選舉從358名候選人中選出210席，現任中常委楊瓊瓔拿下第一高票，其他除10名現任立委全部當選，現任中央委員連勝文也獲得第6名，雖然選前吳敦義派和洪秀柱派雙方人馬競爭激烈，但最終洪秀柱人馬只有子弟兵游顥當選，反年改退將吳斯懷未當選；至於支持吳敦義的黃昭順、姚江臨、游家富等人都當選。下月一日入選的中央委員將再票選32名中常委。

《聯合報》報導，選舉於9日下午2點結束後，就立刻將選票集中至六區投票箱等開票作業，原本預計晚間6點就會有結果，但到了7點多中央黨部才接獲高屏區開票結果，晚間8點多才傳出六區開票資料已匯整至黨中央，正進行最後確認與鍵入動作，但這一等又是等到快9點，讓現場苦等的中評委楊來勇起身開砲，痛斥「這樣之後的中常委選舉要怎麼選」？黨部人員趕緊上前安撫，但這一等又是到半小時之後，才真正宣布開票結果。

文傳會主委李明賢對此解釋，本次開票結果比往年久，主要是因黨代表人數增額了600多人，加上黨代表投票率又創下歷史新高的97.12％，每張選票幾乎都是105票蓋滿，才拖了這麼久。

不過黨務人士也不諱言，其實選票早在8點多就已開完，只是黨代表人數最多的台北市黨部只派一個人輸入開票結果，才會整個大延宕，之後將再檢討流程。

由於先前在5月的國民黨主席選舉開票也是超過「總統大選規格」，一直到晚間9點多才宣布結果，有在現場等候的黨內人士開玩笑說，不管黨主席是誰，這真的是同一個黨部的作業效率。