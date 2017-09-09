蔡總統民調不理想 李登輝點出兩個原因

前總統李登輝今晚出席李登輝基金會募款餐會，並發表演說，他表示，「執政團隊階段性任務、以及國家的目標方向迄今未明確」，以致蔡總統民調不理想。（（記者黃耀徵攝）

2017-09-09 19:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝今天晚間出席李登輝基金會募款餐會，並發表演說，他表示，「執政團隊階段性任務、以及國家的目標方向迄今未明確」，以致蔡總統民調不理想。更讓人開始擔憂的是，在2020年，會不會像過去2008年一樣，台灣被中國法統再度復辟，這是必須嚴肅面對的問題。

李登輝致詞時表示，去年，台灣第三次政黨輪替，人民用選票把長期傾中、不顧老百姓心聲的國民黨政權，讓他們再次輪替。民進黨贏得總統、立委大選，第一次完全執政，可說是非常有意義的事情。

不過，他也認為，執政團隊階段性任務、以及國家的目標方向在哪裡？迄今未明確，以致蔡總統民調不理想。更讓人開始擔憂的是，在2020年，會不會像過去2008年一樣，台灣被中國法統再度復辟，這是必須嚴肅面對的問題。

這週新任閣揆賴清德上任，李登輝認為，他是一位年輕、又有實踐魄力的好人選，對台灣主權獨立價值相當堅持。現在願意勇敢承擔到中央，協助蔡總統擔任行政院長，他也要拜託大家一起幫忙，團結台灣度過種種難關。

李登輝表示，台灣已經實施民主制度多年，但遺憾的是，至今還有人存在封建威權的心態，隨時配合中國宣傳打壓台灣，他在2008年時就跟馬前總統提醒，不能相信中國，也沒有「九二共識」，這些都是中國統戰的謊言；他們是沒民主、沒法制，擅用欺騙手段的政權。但相當可惜，國民黨至今未認清，繼續把不存在的共識當作寶使用，以致離台灣老百姓越來越遠。

李登輝也鼓勵所有的年輕人站出來，以追求「國家利益」的中心思想，改變現在政治的亂象，勇敢承擔新時代，創造台灣政黨政治競爭的新典範。

對於未來基金會工作重點，李登輝說，基金會希望在民主體制下，建立政黨政治的新典範，推動「正名制憲」運動，並阻斷中國法統政權的生存機會，幫助台灣「脫古改新」。

前總統李登輝在募款餐會上發表演說。（記者蘇芳禾攝）

前總統李登輝（右）與夫人曾文惠（中）、前副總統呂秀蓮（左）舉杯向出席募款參會的來賓致意。（記者黃耀徵攝）