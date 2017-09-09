世大運台灣齊心拼鬥 李登輝：團結的國家多麼偉大！

2017-09-09 19:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝今天晚間出席李登輝基金會募款餐會並發表演說，李登輝也透露，世大運期間看到許多台灣選手，為爭取最高的榮耀，以及支持的觀眾，齊心一致加油的畫面，讓他非常激動，也因此常常失眠，一個團結的國家，是多麼的可愛、多麼的偉大！

李登輝與夫人曾文惠一起到場，募款餐會來賓包括前副總統呂秀蓮、立法院秘書長林志嘉、台灣綜合研究院創辦人劉泰英、民進黨主席特助魏金標、民進黨立院黨團總召集人柯建銘、妙天禪師、衛生署長李應元、民進黨立委管碧玲、姚文智、時代力量黨主席黃國昌、社民黨主席范雲。台北市長柯文哲，則由父母柯承發、何瑞英代表。

李登輝敬酒時說，「我們來喝一杯，大家一起來為台灣拼！」說完將杯中紅酒一飲而盡。董事長樂團則在餐會上表演。

去年李登輝在募款餐會後血壓過低送醫觀察，今天李登輝會前被詢及身體狀況時表示，「身體沒有這麼好，普通啦！」李登輝一開始站著致詞，說幾段話後，幕僚就勸他改成坐姿進行。

李登輝說，上個月，台灣人自製衛星，順利發射到外太空，同一時間在台北，舉辦「世界大學運動會」，那種打拚的精神，以及支持的觀眾，齊心一致加油的畫面，讓他非常激動，也因此常常失眠，原因在於「一個團結的國家，是多麼的可愛、多麼的偉大！」這是他腦海中的國家圖像，這也應該是關心國家未來的人，所期待的台灣。

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