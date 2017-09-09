陳景峻有意參選新北市長？ 侯友宜「樂觀其成」

2017-09-09 17:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕綠營強棒賴清德出任行政院長，也牽動2018新北市長藍綠選情，綠營今天傳出行政資歷完整的台北市副市長陳景峻，表示不排除參選新北市長，新北市副市長侯友宜反應從容，他樂見所有有意服務新北市民的人才參選，他自己則仍未鬆口，只說「先把市政做好，未來時間還很長，不用想太遠。」

侯友宜今天下午參加樹林區體育會慶祝體育節活動，侯友宜到場受到民眾熱情歡迎，有些人甚至直接高喊「侯市長好！」，侯友宜笑說，這樣稱呼令他很尷尬，他現在是副市長，把市政做好是本份。

綠營目前有立委吳秉叡、羅致政在爭取黨內參選提名，行政院改組後，現再傳出陳景峻與行政院發言人徐國勇也是考慮人選，其中陳景峻與新北市淵源很深，他從三重的基層里長、市民代表做起，補選擔任過三重市長，再擔任立委、交通部長，後轉任行政院秘書長，現任台北市副市長，行政資歷完整。

媒體今天問及侯友宜對陳景峻可能參選的看法，侯友宜說他樂見優秀人才願意出來服務新北市民，不僅是陳景峻，他也聽說很多人躍躍欲試，他樂觀其成，侯友宜也再次否認外傳他已成立競選辦公室，並且會在10月底前辭去副市長參選的說法，侯友宜說，「我現在就有副市長辦公室，會努力做好市政。」