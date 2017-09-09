李孟諺代市長首度跑行程 許求職者「透天」人生

2017-09-09 16:52

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我是大姑娘上花轎，不常致詞，容我帶小抄上場。」台南市代理市長李孟諺上任後今天首度跑行程，參與勞工局大型就業博覽會，他說，要延續行政院長賴清德在台南施政願景，「打造台南成為宜居城市」，並呼應賴清德一例一休微調政策。

李孟諺表示，6年前到台南居住，看見台南房地產價格「親民」，相較台北4房2廳公寓4000多萬，還在交通不便處，台北居大不易，而在台南上班，就能擁有「透天人生」！因台南在六都的房價相對合理，但要進一步提高就業機會，增加產業競爭力，在土地、用電、用水、租稅等條件上，排除投資障礙，提供市民優質就業機會，收入增加，房屋購買力也能夠提高。

「台南失業率從99年的5.1％降低到現在106年上半年僅3.8％」，李孟諺指出，有這樣的成果，是因賴清德「優先讓市民有安居樂業的環境」，包括產業園區、科技工業區，招商加上就業博覽會媒合，目前勞資雙方最大爭議為「一例一休」，這些賴清德都有聽見，因此勞工局須將勞資意見整合給行政院，地方與中央連手解決困境，才有更良好的工作和投資環境。

今日參加博覽會的民眾，多為應屆畢業生，求職者表示，雖然現在網路求職很方便，但是投出100多份履歷，也不一定有工作機會，參加博覽會就能有現場面試的機會，「很有效率」。而90幾家公司中，最搶手的多為科技產業，攤位前擠滿人龍，所有廠商均強調符合勞基法，在專業人才方面則依學歷敘薪，其中有4000個職缺起薪超過30k。