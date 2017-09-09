李凈瑜批政府兩面手法、配合中方 陸委會：全力營救

2017-09-09 16:55

〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨黨工李明哲在中國遭逮捕，後天將在湖南開庭受審，李妻李凈瑜在赴中國前夕，今天再度召開記者會。對於李凈瑜在會中所稱政府協助李明哲之母赴中國大陸探視，是所謂兩面手法及配合中國大陸作法，陸委會聲明回應「恐有誤解」，強調政府全力營救李明哲第一，對任何有需要的國人，一向盡力協助，不會有差別對待。

陸委會表示，在此刻，營救李明哲是政府最重要的工作，相信家屬也是一樣的心情，希望李明哲家人能化解歧見，結合一切力量，一起努力營救工作。

陸委會指出，李明哲自今年3月19日遭中國大陸限制人身自由，迄今已175天，政府處理本案立場始終秉持在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲安全，盡一切力量讓他平安返國，另一方面，對於李明哲家屬所提需求，也盡全力協助。

陸委會並指出，據知，中國大陸方面律師於9月6日通報李明哲家屬開庭在即，並請家屬前往審理法院旁聽；陸委會也分別接獲家屬表達希望政府協助赴中的請求，隨即就進行相關協助，包括透過兩岸正式聯繫管道向陸方查證訊息，要求中方儘速協助家屬辦妥赴中旅行證件，以及入境後的人身安全保障。

陸委會強調，家屬迄今沒有提出經費方面的協助需求，因此並無政府幫家屬負擔旅費的事情，政府目前相關作為主要是在協助家屬辦理赴隔旅行證件，以及交通安排聯繫。

陸委會並特別澄清，有關政府聘請律師陪同家屬赴中，是應家屬提出需有法律專業人員諮詢的需求，並非李明哲聘請律師。

陸委會表示，台灣社會高度重視李明哲的人身安全與自由，國內外各界也廣泛關注本案發展，政府再度呼籲中國大陸妥善處理，儘速回應我政府與各界要求讓李明哲平安回台的訴求，政府也會繼續努力，與家屬及各界共同合作，促成李明哲早日平安返台。