綠營傳派陳景峻出戰新北？侯友宜這樣看...

2017-09-09 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕2018新北市長選戰混沌不明，台北市副市長陳景峻被點名可能代表綠營出戰，對此，呼聲高、可能代表藍營出戰的新北市副市長侯友宜表示，只要是好人才就會支持。

根據《聯合報》報導，侯友宜受訪時透露，不只有陳副市長，他知道很多朋友都想躍躍欲試，而只要關心新北市的都該支持。

侯友宜說，他現在樂於當副市長角色，把握當下、為市府工作努力，讓市民感受到團隊有把市政工作做好。

至於有傳言指出，侯友宜將在10月成立競選辦公室，侯友宜回應，他的辦公室就是副市長辦公室，現在最重要就是做好市政。