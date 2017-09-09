王不見王？ 賴揆訪竹他澎湖勞軍 柯P反駁想太多

2017-09-09 16:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北市長柯文哲率隊到澎湖勞軍，而剛組閣的新行政院長賴清德，今日則直搗柯P老家新竹拜拜，2人似有互別苗頭的意味，更被外界解讀為下屆總統大位佈局；對此柯文哲表示，外界不要過度聯想，澎湖勞軍之行早在1個月前就決定。

柯文哲澎湖勞軍之行，受到年輕軍人熱情歡迎，顯示柯在年輕人中擁有票源實力，更有台南民眾認為柯文哲主政的台北天龍國很不錯，被隨行媒體記者調侃將賴神PK掉，柯急忙否認要求別挑撥離間；至於前1日在澎湖開台天后宮抽籤的內容，柯也堅持不透露，只表示在抽籤前早已心有定見，只是抽籤加強想法。

至於柯認為一例一休可修改，在網路上遭到部分勞團質疑，柯文哲表示，現行一例一休勞資雙方都不滿意，應可坐下來談；至於台北市議員王世堅說柯文哲若沒連任，願意剃光頭，柯則笑稱王世堅並無剃頭，只是理髮而已，將髮型由鬼娃變成小瓜呆；同時柯P也否認與賴神王不見王，澎湖行程在1個月前就決定。

由於柯文哲在澎湖行程顯得相當輕鬆，前一日在澎防部晚宴中還喝點小酒，問柯在茹素期間喝酒，不怕柯媽不高興？柯表示，那是澎湖縣長陳光復私人酒廠生產的酒，應景品嘗而已；今日柯等人除在營區勞軍外，也參觀西嶼燈塔、大菓葉玄武岩柱等，並巧遇世大運馬來西亞志工，雙方合影留念。

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