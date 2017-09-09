羅智強細數賴神佳言錄 「連戰愚蠢、馬英九惡劣...」

新任行政院長賴清德。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-09 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德8日就任行政院長，內閣也隨之小改組。前總統府副秘書長羅智強表示，賴清德接任閣揆後，會對兩岸有什麼影響，他點出賴曾說：「連戰愚蠢、馬英九惡劣、中國是最大詐騙集團」，並稱這些是「賴神的兩岸佳言錄」。網友回應，「都是實話啊，羅智強被盜帳號嗎？」

羅智強7日在臉書上PO文指出，要幫大家「複習」一下，賴清德過去對兩岸關係的立場是什麼。2005年江丙坤率團訪問中國，賴清德痛罵：「連戰愚蠢、馬英九惡劣、江丙坤無知...朝野應一致團結對抗中國」。2005年連戰在北京大學發表演講。賴清德又大罵：「連戰向敵國告狀，令人感到失望與悲哀。」2007年，民進黨炒作正名制憲時，駐日代表謝長廷主張「早日完成正名制憲的最佳準備」，賴清德說：「應該修正成『早日完成正名制憲』即可，才不會讓人以為民進黨還在『準備』。」對賴清德來說，正名制憲他連「準備」的耐心都沒有，就是要「早日完成」。

羅智強表示，其他的佳言還包括，痛批中國是「最大的政治詐騙集團」、「直航會木馬屠城」。賴清德堅定支持台灣獨立，是台灣最強硬的鐵桿台獨派，看完以上的「賴神佳言錄」後，就能夠清楚明白接下來兩岸關係的走向。

PTT網友回應，「這3個形容的很貼切啊」、「事實啊」、「原來賴這麼誠實，印象變好了」、「講得很對啊」、「盜帳號？」、「有哪裡說錯嗎？」、「句句實話啊」、「很好啊，又加分了」、「謝謝複習，因為都是事實」、「害我想喊賴神了」、「小強想批賴神結果發現賴神才是對的」、「小強誠實給推」。

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