鄭文燦：桃園明年實施中班免學費政策

2017-09-09 12:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府目前僅提供5足歲幼兒，就讀幼兒園大班免學費政策，市長鄭文燦今天出席社會局活動時表示，市府已經決定將就讀幼兒園免費政策提前到4足歲，也就是幼兒就讀幼兒園中班，也享有免學費政策，其中就讀公立幼兒園免學費，私立每學期補助1萬5千元，預算從明年編列，預計明年8月開始實施。

鄭文燦表示，全國實施5足歲幼兒免學費政策，大班入學率幾乎100％，但中班只有7成，可見還是有很多家庭沒有能力讓小朋友就讀幼兒園，市府決定將補助範圍擴大到4足歲，目前教育局已經編列在明年的預算中，9月下旬定期會開議將送議會審查，通過後將於明年8月開始實施。

教育局表示，幼兒園收費項目包含學費、雜費、代辦費等費用，雖然免學費，但還是有其他費用並非免費，原則上補助額度為就讀公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5千元，1年則是3萬元，另外，家庭年收入70萬元以下，還有弱勢加額補助，若免學費對象從5足歲往前延伸至4足歲，以2萬名幼兒計算，預估1年要增加5到6億元預算。

市議員黃景熙說，桃園市0到3歲幼兒有每月3千元育兒津貼，5足歲則有就讀幼兒園大班免學費補助，3到4歲幼兒形同福利缺口，市府確定中班免學費，可將福利缺口縮小，未來，建議市府在財力許可範圍內，擴大到小班免學費，如此一來，幼兒從出生到就讀國小前，都有完整的福利政策照顧。