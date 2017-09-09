去年度政治獻金民進黨逾1.4億居冠 台聯勝時力

2017-09-09 12:26

〔記者曾韋禎／台北報導〕哪個政黨最會募款？根據監察院於月初公告的去年度政治獻金會計報告書，民進黨共獲1.47億元捐款，多過國民黨的1.22億元，高居第一。台聯則以772萬元，勝過時代力量的644萬元。國內主要政黨，僅民進黨、國民黨收入大於支出，其他都入不敷出。

根據監察院公布的去年度各政黨政治獻金會計報告書，民進黨在去年獲得1.06億元的個人捐贈、3666萬元的企業捐贈，政治獻金總收入為1億4731萬元；人事支出則有3393萬元、業務支出3765萬元、選舉支出2751萬元，資助黨內候選人572萬元，總支出達1億1597萬元。全年還有3133萬元的盈餘。

國民黨僅獲6575萬元的個人捐贈，但有5516萬元的企業捐贈，政治獻金總收入為1億2205萬元；人事支出則有3896萬元、業務支出6045萬元、選舉支出3638萬元，資助黨內候選人亦有2406萬元，均高於民進黨，總支出高達1億6236萬元。全年虧損4030萬元。

未贏得立委席次的民國黨，則有1335萬元的個人捐贈、801萬元的企業捐贈，總收入達2156萬元，位居第三。親民黨的個人捐贈僅444萬元，但有1290萬元的企業捐贈，總收入達1744萬元。

全國去年僅民進黨、國民黨、民國黨、親民黨等4政黨的政治獻金收入突破千萬元。

因基本盤收遭時力侵蝕而喪失立委席次的台聯，仍獲512萬元的個人捐款，還有196萬元的企業捐款，總收入達772萬元。時力雖獲598萬元的個人捐款，但企業捐款僅16萬元，總收入為644萬元。

不過因為時力去年度的人事費僅64萬元、選舉經費506萬元；較於台聯578萬元的人事費、選舉經費1060萬元。時力去年度的赤字僅203萬元，少於台聯的1257萬元。