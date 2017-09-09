「曾泰葆」輪番批顧立雄 綠委酸：禁食三兄弟7pupu

不滿前瞻計畫預算通過，國民黨立委日前在立院外禁食抗議，圖為前總統馬英九探視禁食抗議的國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗3人。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-09 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德8日正式上任，黨產會主委顧立雄也轉任金管會主委。國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆不滿此任命，接連批顧立雄「不適任、找訟棍來玩金融、金融草包」。對此，民進黨立委林俊憲在臉書酸說，「禁食三兄弟一起7pupu」，國民黨越崩潰，大家就越肯定顧立雄的能力。

日前為杯葛前瞻預算，3位藍委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆曾進行禁食抗議，最近又不滿顧立雄接任金管會主委一職而頻頻砲轟。對此，林俊憲在臉書轉貼費鴻泰今天批評顧立雄掌金管會的新聞，酸溜溜的說，又一個跳出來幫顧立雄「背書」，而「國民黨越崩潰，我們對顧立雄的能力就越肯定，對於金管會的期望就越高。」

文章下方網友們也肯定林俊憲的看法，紛紛留言「老顧國民黨很怕你 你一定很行 加油 好好電下去」、「原本我也不確定這樣的人事佈局到底好不好，但是看他們的反應這麼大就知道這次應該用對人了！」、「若無不法~就沒必要這樣擔心誰來擔任金管會主委一職」、「國民黨跳腳，代表政府找對人了」、「老K越崩潰表示正中要害」。