投入新北市長選戰？陳景峻：若有民意支持會義不容辭

2017-09-09 11:57

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市副市長陳景峻近來傳接到民進黨徵召投入新北市長選戰，陳今出席活動於會後聯訪表示，「各地都有勸進聲音，如果有一定的民意基礎支持，我想也應該義不容辭，捲起袖子為人民福祉打拚。」

陳景峻今於台北農產運銷公司出席「雲林10大伴手禮」活動，會後接受媒體聯訪時，先以雲林子弟推薦雲林農特產品，他說，雲林伴手禮樣樣有特色，尤其遵循古法製作，有別於現代求快、求新的製程，且都經過嚴格食品檢驗，安全絕對沒有問題，值得全國民眾一起享用。

隨後，談到接獲民進黨徵召參選新北市長，記者提到台北市長柯文哲相挺，陳景峻說，到目前為止，市長一直都對我很肯定、支持，非常感謝，目前首要任務還是推展市政，「選舉我想是一種偶然的際遇，就好像我不知道，我又跑來台北市服務」，「這個就是要民意的基礎，如果民意走到一個階段，希望能為這個地方服務，我們也應該義不容辭，捲起袖子為人民福祉打拚。」

陳景峻也提到，日前一直忙著世大運業務，最近選舉議題才又拋出來，「各地有勸進的聲音，尤其這幾天，包括全國總會會長也一再鼓勵我，雲林鄉親應該會相挺，叫我要義不容辭」；隨後話鋒一轉，陳說，「終究還是要有民意基礎，才有辦法成型，我會到處走走聽聽人民有什麼反應，我還是要思考能夠為土地做什麼，這是最重要，不是自己想出來就好。」

陳景峻強調，為了讓中央、地方順暢接連，「我們要做賴院長的後盾，支持賴院長、蔡總統，「個人事小，全國國政運作順暢，並得到人民肯定，才是首要之事。」