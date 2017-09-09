中央委員選舉傳換票、請客 郝龍斌：黨不樂見

2017-09-09 11:10

［記者林欣漢／基隆報導］中國國民黨中央委員選舉今天登場，國民黨副主席郝龍斌上午到國民黨基隆市黨部投票時，有媒體詢問他對參選人換票、請客的看法，郝龍斌說，吃飯、換票是事實，但中央委員還是要選清楚、支持國民黨核心理念，將來願意為國民黨全力打拚的人，只靠請客、吃飯當選，不是黨希望看到的事。

郝龍斌表示，國民黨未來要改革、要年輕化，肯打拚、有理念的候選人出來，才是關鍵，只靠請客、吃飯當選，不是黨希望看到的事，「我希望黨員、黨代表在投票時，朝這個方向來努力。」