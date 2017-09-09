中央委員選舉換票傳聞不斷 吳敦義：除非制度改變

2017-09-09 10:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨中央委員選舉今登場，358名候選人角逐210席中央委員；國民黨主席吳敦義一早就到台北市議會投票所投票。對於中央委員存廢與選制檢討聲浪，吳敦義受訪時表示，不能說選風好不好，是制度問題，除非在制度上有重大改革，否則就是會有一些合縱連橫的狀況出現，但他嚴格要求絕對不能涉及金錢，絕對不容許污染選風。

吳敦義上午到台北市議會投票前接受媒體聯訪，談到黨內檢討選制存廢問題。吳敦義指出，不能講選風好或是不好，因為他是複數投票，210個中央委員席次，每人可以投105票，自然會有一些小的團體去拉票，這是很自然的，但是絕對不能涉及到金錢。

他舉公司行號為例說，要當選董監事，要有股份多少趴數，因為是複數投票，「來跟我拉票的人就不會只有一個，可能就會變成一群好朋友」，他直言除非制度改變，比如說1個人只能投1票，不然這選舉制度就是會有合縱連橫的狀況出現。

吳敦義在談話中反覆強調，「絕對不能涉及金錢」，並稱，據他了解，目前沒有任何涉及金錢的行為，污染選風是絕對不能容許的。

目前國民黨中央委員選舉，由2046位黨代表以限制連記投票制投票，每位黨代表可圈選105人，總計選出210位中央委員與105位候補中央委員。當選中央委員後，除具有「中常委參選資格」，僅能參與1年1次的中央委員會議。

由於職能薄弱，加上選舉過程中引發換票、吃飯鎖票爭議，國民黨內對中央委員的角色一直存有主張廢除的聲音；至於限制連記投票制，因其中允許換票運作，黨內也有檢討聲音。