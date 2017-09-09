顧立雄掌金管會 費鴻泰：找訟棍來玩金融！

金管會主委顧立雄。（資料照，記者林正坤攝）

2017-09-09 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德8日正式上任，由顧立雄擔任金管會主委。國民黨立法委員費鴻泰表示，找訟棍來玩金融，凸顯民進黨真的沒有能人，還想讓黑金復辟、恐嚇金改復辟。

費鴻泰8日在臉書PO文表示，「金融業需要發展，而不是整肅！」金融業界積極想打「亞洲盃」，卻在總統蔡英文上台後，台灣的產業環境、國際競爭力，完全迷航，既又走不進國際打世界盃、更少了中國市場的亞洲盃，連自嗨、瞎掰的南向都變成「新難向」。

費鴻泰指出，很明顯民進黨沒有金融人才，懂金融的人才沒有人想陪蔡英文，才會找「前瞻人才」來充數。找不到學養、能力、德配此位的主委來管理金融業，乾脆耍嘴皮、玩法，恐嚇恐嚇金融業、騙點錢來進貢派系。

費鴻泰還引用PTT鄉民的話：「能讓kmt森77跳腳崩潰咬手帕的，就是正確的事」。他回，「或許吧，但崩潰是因為害怕？恐怕崩潰的是產業的出走、國際金流對台灣的卻步，才是一去不復返的啊！」

網友表示，「顧立雄竟然會讓國民黨崩潰成這樣」、「KMT真的跳腳」、「kmt如果只能崩潰唉唉叫，遲早會被淘汰」、「看來選對人了」、「到底是多怕」、「K黨怕死了，訟棍比誰都會啃法條」、「這人才誰挑的啊，應該發點獎金，獎勵一下」、「怕死了」、「國民黨氣得跳腳真的很好笑，心裡有鬼是不是」。