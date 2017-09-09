中國不停找碴 駐美代表：MLB開球、ISIS會議都抗議

駐美代表高碩泰接受美國《華府外交官月報》專訪時表示，應邀赴美國大聯盟開球、出席美國召開抗伊斯蘭國（IS）聯盟部長級會議都被中國抗議。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-09 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓台灣外交空間無極限！台灣駐美代表高碩泰最近接受《華府外交官月報》（The Washington Diplomat）專訪時表示，日前受邀到美國大聯盟開球時遭到中國抗議；而在此之前，他以台灣代表團團長身分，出席美國召開抗伊斯蘭國（IS）聯盟部長級會議，結果美國國務院把合照一放上官網，中國就立刻向美方表達抗議與不滿。

高碩泰在《華府外交官月報》這篇「台灣－外交圓舞曲」（Taiwan Finds Itself Between Territorial China and Bellicose Trump）專訪提到，他在今年6月受邀到美國大聯盟（MLB），替亞特蘭大勇士與邁阿密馬林魚之戰開球時，勇士隊電視廣播員以「現任台灣駐美國大使」來稱呼他，因此引起中國不滿；無獨有偶，他5月在西雅圖賽芬柯球場替大聯盟開球時，中國對此也不滿的向美國抗議。

另外，高碩泰還透露，他在3月時獲邀以台灣代表團團長的身分，出席全球反制伊斯蘭國聯盟部長級會議，當時他與美國務卿提勒森等其他68國家代表，研議如何擊敗伊斯蘭國，結果國務院把與會部長的合照放上官網時，中國也立刻表達抗議。

高碩泰也在專訪裡強調，未來台灣與中國的關係，絕對是必須以和平、民主的過程來決定，而非中國對台灣的各種打壓，因為「這是絕無商量餘地的！」