中國不停找碴 駐美代表：MLB開球、ISIS會議都抗議

駐美代表高碩泰接受美國《華府外交官月報》專訪時表示,應邀赴美國大聯盟開球、出席美國召開抗伊斯蘭國(IS)聯盟部長級會議都被中國抗議。(資料照,記者張嘉明攝)

2017-09-09 11:01

〔即時新聞/綜合報導〕中國打壓台灣外交空間無極限!台灣駐美代表高碩泰最近接受《華府外交官月報》(The Washington Diplomat)專訪時表示,日前受邀到美國大聯盟開球時遭到中國抗議;而在此之前,他以台灣代表團團長身分,出席美國召開抗伊斯蘭國(IS)聯盟部長級會議,結果美國國務院把合照一放上官網,中國就立刻向美方表達抗議與不滿。

高碩泰在《華府外交官月報》這篇「台灣-外交圓舞曲」(Taiwan Finds Itself Between Territorial China and Bellicose Trump)專訪提到,他在今年6月受邀到美國大聯盟(MLB),替亞特蘭大勇士與邁阿密馬林魚之戰開球時,勇士隊電視廣播員以「現任台灣駐美國大使」來稱呼他,因此引起中國不滿;無獨有偶,他5月在西雅圖賽芬柯球場替大聯盟開球時,中國對此也不滿的向美國抗議。

另外,高碩泰還透露,他在3月時獲邀以台灣代表團團長的身分,出席全球反制伊斯蘭國聯盟部長級會議,當時他與美國務卿提勒森等其他68國家代表,研議如何擊敗伊斯蘭國,結果國務院把與會部長的合照放上官網時,中國也立刻表達抗議。

高碩泰也在專訪裡強調,未來台灣與中國的關係,絕對是必須以和平、民主的過程來決定,而非中國對台灣的各種打壓,因為「這是絕無商量餘地的!」