軟化府會僵局…林佳龍遞「橄欖枝」 撤回分里案

2017-09-08 22:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕最近幾次2018台中市長選舉民調，都顯示市民對林佳龍施政確實有感。可是藍營的議事運作，卻讓林佳龍籠罩在府會衝突陰影中。林佳龍在市議會臨時會前夕，主動遞出橄欖枝撤回分里案，盼軟化僵局，議會今（8）日程序委員會果然是一片祥和，藍綠各自展現氣度。

林佳龍上任後，不論是舊城再生、治水防洪、社會福利、防治空污等指標建設及BRT、台灣塔、歌劇院工程善後等改革，都交出成績單。最近幾次民調，支持林佳龍連任的聲浪遠遠大過國民黨幾名可能對手。

但2年多來，市議會國民黨團議事操作模式著重大砍預算，或杯葛總預算與重大計畫，似乎也模糊了林市府快速展現施政成果的腳步。林佳龍目前連任的壓力，與其說是藍營角逐市長寶座的可能人選，不如說是國民黨團長期帶來的挑戰，已或多或少給外界產生「府會不和諧」的印象。

不過，隨著台中成為全台第二大城，整個城市氛圍都認為這應是不分藍綠都要歡喜慶祝的事，加上外媒CNN肯定「宜居城市」的印象似乎已牢不可破，林佳龍許多重要的施政計畫，勢必要陸續跟上這樣的城市形象。

這次林佳龍主動遞出橄欖枝撤回分里案，軟化藍綠僵局，最大的目的應在於必須加速推動的建設案，尤其是中央同意補助的大案子，市府必須編列相對配合款，希望順利納入明年度總預算，期待藉由釋出善意，讓國民黨也不再橫加阻撓，情勢自然對其有利。