議會衝突跌倒住院 呂美玲明要抱病選國民黨中央委員

2017-09-08 20:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕參選國民黨中央委員的基隆市議員呂美玲，4日與民進黨市議員游祥耀在市議會起衝突，呂美玲跌倒住院，今晚國民黨基隆市黨部發出採訪通知，指呂美玲雖然頭部受創實施高壓氧治療，明天還是會到黨部投票。

基隆市議會4日審查基隆市政府105年度決算報告，游祥耀和呂美玲在休息時間發生爭執，呂美玲疑似勾到游祥耀的腳跌倒送醫，在衛生福利部基隆醫院住院期間，吳敦義妻子蔡令怡也特地去探視她。

基隆醫院在蔡令怡探視時說明，經詳細診斷後，呂美玲的頭部、頸部、胸部及頸椎都沒有問題，頭部也無出血，但呂美玲還是覺得不太舒服，所以多留院觀察幾天。

呂美玲昨天轉院到三軍總醫院基隆分院，進一步實施高壓氧治療。高壓氧是運用物理治療，讓患者在比大氣壓高的壓力艙內吸入更多氧氣，加速血液循環，促進新陳代謝。

國民黨基隆市黨部今晚說：「呂美玲有參選國民黨第20屆中央委員選舉，因為住院導致黨代表拜訪行程中斷，為了參選抱負、為黨服務的使命，縱然頭部仍感不適尚未康復，投票當日還是不向暴力低頭，要唾棄暴力並行使個人的權益，盡黨代表應盡的責任。」

記者晚間致電三總，院方以事涉病人隱私為由，表示無法透露呂美玲病情。游祥耀則說他是被害人，一路被呂美玲追著打，事發時也有到醫院探視呂美玲，並送花祝她早日康復。

另外，國民黨副主席郝龍斌明早也會到基隆市黨部投票。