審花博預算 台中市議會排臨時會議程

2017-09-08 21:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會程序委員會今天通過第10次臨時會的議事日程，主計處將報告2018花博會特別預算第一次追加（減）預算案，國民黨議員對花博預算未有分項計劃，全部包裹在農業局，認為不合理，難以審查，要求市府將有分配到花博預算的局處，都必須列出分項計劃。

副市長張光瑤說，花博總預算因配合現況，部分科目做資本門與經常門的調整，預算並無增加或減少，對於市議會要求提供的相關資料會配合提供。

市議會今天召開第二屆程序委員會，討論臨時會議事日程，經過朝野協調，市府同意「里編組及調整作業內容案」撤案，市議會程序委員會今天順利通過臨時會議程，同時還增加國民黨的6個專案報告。

由於議程排定主計處報告花博特別預算的議程，市議員李中、顏莉敏、張瀞分都不滿市府把花博預算都包裹在農業局內，但明明花博追加與追減5億4000多萬元，分布於19個局處，卻全部列在農業局內，十分不合理。

李中說，跟市府要花博的相關資料始終拿不到，都包裹在農業局，議會想要了解相關工程進度，何時完工、執行比例，但市府始終不願意具體詳細，請市府19日將分項計劃給每一個委員會，進行實質審查。

張瀞分則說，是否花博預算暗藏秘密，所以市府不敢將分項計劃給市議會？顏莉敏要求契約書等資料，議長林士昌裁示市府要提供。

另外，會議也決定增加中電中用、BRT仲裁結果、太平垃圾山有毒廢棄物調查結果、市府慶祝台中市升第二大城市活 動專案報告、醫殯分流實施情形、氣爆事件的檢討等6大專案報告。