台灣聯合國協進會 UN宣達團出發

由台灣聯合國協進會所組成的「台灣加入聯合國宣達團」25名成員8日晚間搭機赴美，成員在搭機前高舉布條，高呼「UN for Taiwan」，表達台灣要加入聯合國的心聲。（記者朱沛雄攝）

2017-09-08 19:20

［記者朱沛雄／桃園機場報導］台灣聯合國協進會發起的「台灣加入聯合國宣達團」今天搭機赴美，宣達台灣加入聯合國的心聲。宣達團團長蔡明憲表示，此行也會拜訪美國國會議員、智庫學者、官員等，希望讓美方清楚台灣人民的訴求，此外，宣達團也將會同當地台僑到中國駐紐約的領事館或代表處表達抗議、嗆聲，表達打壓台灣入聯的抗議與不滿。

由台灣聯合國協進會所組成的「台灣加入聯合國宣達團」25名成員，今天晚間在團長蔡明憲率領下搭機赴美，成員在搭機前高舉布條，高呼「UN for Taiwan」，表達台灣要加入聯合國的心聲。

蔡明憲表示，這次要向聯合國秘書長與各國代表團說明，有幾乎80％的台灣民意，希望將以台灣名義加入聯合國，根據聯合國憲章普遍性與人民自決的原則，台灣絕對有合法性、正當性加入聯合國，並成為會員國。蔡明憲表示，此行也會將拜訪美國國會議員、智庫學者、官員等，希望讓美方清楚台灣人民的訴求。

蔡明憲指出，參觀聯合國總部需要持台胞證，這是我們不能夠接受的，這顯然是中國刻意的打壓，宣達團會向聯合國秘書長及各國代表團表達抗議。蔡明憲說，與往年不同的是，今年宣達團將與紐約當地台僑到中國駐紐約的領事館或代表處表達抗議、嗆聲，表達打壓台灣加入聯合國的抗議與不滿；蔡明憲表示，每次出訪都會遇到困難與難題，但是到最後一定會很成功、圓滿、沒有辜負台灣人民的期望回到台灣。

對於政府對台灣入聯的幫助，蔡明憲認為，政府可以更堅強表達台灣人民「入聯」的聲音，政府有做，但是做得不夠、做得太少，雖然今年比往年做得稍微多一點，但是還是不夠。蔡明憲希望蔡英文總統能夠以國家元首的名義寫信給聯合國秘書長、或外交部長李大維寫信給我們的邦交國或非邦交國，美國或日本都很支持台灣加入聯合國，雖然不能夠公開講，但是只要我們提案，他們會在聯合國大會替我們講話。

他指出，過去馬英九政府外交休兵，幾乎都沒有動作，蔡英文政府也做得太少，希望外交部或蔡英文政府在未來對於申請加入聯合國、WHA或國際民航組織能夠更積極。

宣達團此行也會把非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國逮捕案件、台灣人民在中國被打壓的情況，讓聯合國、國際人權組織瞭解，強調台灣人有自由表達意見的人權與自由。蔡明憲說，委屈不能求全，我們當然要更大聲地向世界各國說，中國這樣打壓台灣是不對的，是沒有正當性的，台灣人民是反彈的。以李明哲的案例來說，你就是要大聲講出去，李明哲的太太能夠很勇敢的、堅決的講出去，讓全世界的人、聯合國與美國的國會聽到，這也給中國政府很大的壓力，所以加入聯合國也是我們的權利。

此行也是台灣聯合國協進會連續第14年帶團前往美國，宣達台灣要加入聯合國的心聲，成員當中年輕朋友比例也比往年多，台灣聯合國協進會希望讓入聯的使命一棒接一棒，表達跨世代的台灣人心聲，宣達團成員也準備了包括中、英、德、法等語言的文宣品，表達台灣爭取入聯的訴求。

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