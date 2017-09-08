暖哭！賴神離開前打給龍介 40秒對話超有愛

行政院長賴清德、台南市議員謝龍介日前通電話40秒，言談間充滿溫暖鼓勵。（本報合成，左記者洪瑞琴翻攝，右記者洪瑞琴攝）

2017-09-08 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕新任行政院長賴清德離開耕耘多年的台南接下閣揆重任，與賴堪稱政壇怨偶的台南市議員謝龍介透露，賴日前特別打電話給他，兩人通話40秒，賴告訴他自己要接閣揆了，等於先去立法院，「你離立法院很近」，言談間滿滿的溫暖鼓勵。謝也肯定賴清德的操守，說嚴格監督他這麼多年，從來沒抓到貪汙情事。

謝龍介在年代《新聞面對面》節目中透露，他6日中午接到賴清德隨扈的電話，說「院長要和你說話」，他一開始想說奇怪，林全哪會打電話給他，過不久就聽到賴清德「美妙的聲音」；賴說，「龍介，我現在接院長了，先去立法院（備詢）了，你離立法院很近」，謝聽聞也請賴保重，告訴他院長的工作很硬，要加油；賴回說「多謝龍介你的祝福」，通話前後約40秒。

謝龍介說，君子之交淡如水，有些人懷疑他和賴清德的交情，卻不知道他們20年前就認識。他肯定地說，自己過去十幾年來告過市府官員11件，許多人被起訴、判刑、坐監，但他嚴格監督賴這麼多年，賴從來沒有貪污的事情被他抓到，起碼他這個人是乾淨的。

相關影片連結：（約6:00談到賴清德致電謝龍介）