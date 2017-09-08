一例一休爭議 賴清德：務實提出解決方案

針對一例一休爭議，新閣揆賴清德表示將務實提出解決方案。（記者李欣芳攝）

2017-09-08 17:31

〔記者李欣芳／台北報導〕新內閣未來是否針對「一例一休」爭議進行修法，引發矚目，新閣揆賴清德今天傍晚表示，將會以務實態度面對一例一休問題的衝擊，務實來提出解決方案，很踏實來做。

媒體追問是否修法？賴清德說，他上任後會與相關部會討論，很快會向社會報告。

賴清德今天第一天上任，下午首度與主跑行政院媒體記者打招呼，在受訪時，做了以上表示。

前閣揆林全對於由行政部門提一例一休的修法持保留態度，而賴清德擔任台南市長時主張一例一休應該修法，新的副閣揆施俊吉也認為若有需要微調，就進行微調，引發外界對政府一例一休修法的想像空間。

總統府發言人林鶴明下午受訪時也說，勞基法修法的目的，重點在於讓勞工朋友有更好的勞動條件。因此，勞基法修法完成並且陸續實施之後，包括勞工全面週休二日的實施，年輕與初就業勞工特休假的增加，以及全國國定假日回歸一致，現在都已經透過這項修法來落實。

他指出，從最新的人力資源統計來看，事實上，在新的政策施行後，以5月份為例，失業率是過去兩年來最低，第一季勞工的加班費是過去以來最高，這都是新政策實施之後的加成效果。

林鶴明說，至於輔導期期間，各類型產業、勞工的適用情形，政府相關部門也正持續瞭解，特別也要多聽勞工朋友的意見，持續改善勞動條件，讓勞工有更好的就業與生活品質，這也一直是政府努力的目標。