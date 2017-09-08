藍發言人說「碧落黃泉」有殺氣 楊偉中教他古文

2017-09-08 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會新任主委林峯正以「上窮碧落下黃泉」形容追查黨產的決心，國民黨文傳會副主委洪孟楷指這句話「殺氣騰騰」、「只出現在武俠小說」，反遭黨產會委員、國民黨前發言人楊偉中PO文揶揄，指「上窮碧落下黃泉」出自白居易的長恨歌，講的是纏綿情愛而非打打殺殺，他奉勸洪孟楷「文言文很重要，要學好」。

洪孟楷昨在臉書表示，林峯正還未就任黨產會主委已透過媒體放話，殺氣騰騰地說「上窮碧落下黃泉」，意思是無論天涯海角也要追殺到底，這種對話往往只出現在武俠小說裡，面對殺父仇人有著不共戴天之仇，所以追殺到底，「人民不禁想問，這樣針對性的心態是一個行政機關首長應該有的態度嗎？」

對此，楊偉中昨深夜在臉書PO文「教育」洪孟楷，他表示，「上窮碧落下黃泉」語出白居易長恨歌，講的是纏綿情愛，不是武俠小說也不是打打殺殺；另外，「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」是史學家、前台大校長傅斯年的名言，講的是結合考古材料與歷史研究，窮盡力量找新資料，讓證據說話，不是在搞仇殺，而是研究的基本精神。

楊偉中揶揄，「其實黨史館有專業歷史研究者，某黨發言前應先請教專業。然後，文言文很重要，要學好。」

洪孟楷今天再於臉書回嗆，指「碧落黃泉」原句引申就是追究到底，林峯正未上任黨產會主委、什麼資料都不了解就認定黨產不當、所以窮盡力氣追查到底，如果黨產委員護主護到只能拘泥於文字原意，而忽略時代變遷的衍生含義，就是法匠無誤。他更批評楊偉中，政治之路可長可久，但立場反覆只會藍綠皆厭惡，真的不需要「有奶便是娘」。