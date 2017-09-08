中國「突襲性審判」李明哲 李凈瑜搶買機票赴中

2017-09-08 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲赴中國「被失蹤」逾170天，李明哲妻子李凈瑜前天突接獲自稱是李明哲委任的中國律師電話，告知將開庭，李凈瑜今發布新聞稿表示，預計將於10日啟程前往中國，目前則在搶購機票中，必要時也希望陸委會能提供協助。她也感謝前民進黨立委王麗萍願意陪同她前往，並擔任此行與相關單位的協調人。

李明哲於今年3月間傳出遭中國政府以「顛覆國家政權罪」逮捕，被強迫關押至今已174天，李凈瑜於前天指出，接獲自稱是李明哲委任的中國律師張忠偉的電話，並指李明哲即將於11日上午9點半接受公開審理，要求她立即前往中國，由於時間上十分匆促，這讓李凈瑜的友人與民間團體均感到錯愕，甚至以「突襲性審判」形容中國舉動。