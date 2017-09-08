台大教授花亦芬 出任黨產會委員

2017-09-08 15:31

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會主委林峯正今正式上任，黨產會今也增列一名兼任委員，為台大歷史系教授花亦芬，從歷史的專業出發肩負追討不當黨產任務。

花亦芬為德國科隆大學藝術史研究所博士，對轉型正義議題著墨頗深，曾出版「在歷史的傷口上重生：德國走過的轉型正義之路」等著作。花亦芬同時也是內政部次長花敬群的姊姊。

黨產會就婦聯會案召開聽證會時，花亦芬以學者專家身分受邀出席發表意見。她並曾投書媒體，指出要處理婦聯會，先從「機構民主轉型」做起。