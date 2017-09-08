顧立雄交棒林峯正 盼「完成早該完成的一哩路」

2017-09-08 14:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今舉行新舊主委交接典禮，卸任主委顧立雄致詞表示，感覺自己與林全卸任最大差別，是林全笑容可掬很高興，他的心情卻沒有林全那麼可以笑容燦爛；顧將附隨組織認定工作交棒給新主委林峯正，期許能完成早該完成的一哩路。

顧立雄指出，他感覺到人生轉折，這半年來是段奇幻之旅，先是答應當不分區立委，然後又當黨產會主委，接下來要去接金管會。

顧立雄說，要特別感謝副主委施錦芳，剛開始接主委時媒體追著他，自從施當發言人後，他就可以專心當主委在辦公室看調查史料，要特別感謝她的付出及專業。

顧立雄提及，也要感謝黨產會委員羅承宗，在專家學者邀請和史料搜尋，都給了很大的幫忙；另外1位委員連立堅則有民代基礎，更具備法律專業，在他負責督導範圍內，提供許多寶貴意見。

顧立雄也強調，對國民黨所做的處分，都是基於轉型正義，但感覺國民黨感受卻很強烈，他同時自嘲，「現在我要去金管會，講話要有分寸！」

顧立雄認為，從去年8月31日接任主委來，在這1年多中要走完台灣社會早該走完的一哩路，雖然現在還沒走完，但已經走到「分號」，有關政黨公平競爭的環境已經被實踐，國民黨無法拿到政治獻金、黨費、政黨補助款以外的不當收入，「這一點我們有做到」。

顧立雄說，黨產會下一步對於附隨組織的認定，就要交給新接棒的主委林峯正，這涉及到善意第三人及平衡的問題，相信林深具法律專業可以勝任，去完成早該完成的一哩路。

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