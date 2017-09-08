文言文比例減少 吳敦義：完全不對的事

2017-09-08 14:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席吳敦義今下午出席「中華戰略學會紀念七七抗戰八十週年」活動，吳稍早發表演說時表示，如果沒有國民黨帶領中華民國打敗日軍，光復台灣，台灣還被日本殖民統治。他隨後也說，對於最近有人主張減少文言文，「這是完全不對的事」，文言文和白話文相承、相容，希望執政政府不要犯大錯。

吳敦義表示，如果沒有國民黨帶領中華民國打敗日軍，光復台灣，「我們還在日本殖民統治」，沒有抗戰勝利，就沒有光復台灣，並實施憲政民主。他隨後說，現在有人忘卻抗戰歷史，忘卻我國打了八年抗戰，光復台灣，或做一些顛覆原有歷史和地理的事實、去中華民國化。如果沒有中華民國和中華文化淵遠流長，台灣歷史就變很短，有了中華文化傳承，並融入台灣特色，兩者相互包容，更讓中華民族、中華文化更顯燦爛、多彩、丰美和多姿。

吳敦義也說，最近有人主張要減少文言文，這是完全不對的事，文言文和白話文能相承相容、相互配合，文言文內有很多豐美、精簡、扼要的字句，例如《禮記》內的「理運大同」篇，只用107字，就講出大同世界。他也呼籲政府，不要亂編史地課綱，希望政府不要犯大錯、去中華民國化。

對於賴清德今日接任行政院長，吳敦義表示，希望新院長能拼經濟、團結、文化、傳承，以及促進中華民國團結，並把兩岸政策恢復過去8年的狀態，可以永續和平、穩定發展，才是為百姓服務的政府，以及拼經濟、有文化、愛民眾、愛兩岸和平的政府。