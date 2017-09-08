接任閣揆 大仁哥要賴神「上醫醫國」

2017-09-08 12:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院上午舉行「聯合交接典禮」，新任行政院長賴清德今天與卸任院長林全交接，由副總統陳建仁監交。陳建仁致詞時表示，從今天開始，賴清德將秉持「上醫醫國」的理念，在林全打下的堅實基礎上，接續肩負著推動國政的重任，逐步完成總統所交付的「五加二產業創新計畫」等7大任務。

陳建仁致詞時首先肯定卸任院長林全的施政表現及辛勞，過去1年3個多月來，林全秉承總統意志，擘劃執行總統政見，從和人民日常生活相關的食安、反毒、長照、托育、社會住宅、空污整治，到攸關制度變革的年金改革、司法改革、稅制改革、轉型正義，以及為台灣產業轉型升級奠定基礎的能源改革、五加二產業創新計畫、前瞻基礎建設等，都在林全理性務實的堅持下，依照既定時程，按部就班轉化為具體的施政計畫。

陳建仁說，新任的賴院長，是美國哈佛大學公共衛生碩士，曾經擔任成大醫院主治醫師、國大代表、四屆立法委員等職務，有著濟世良醫與民意代表的豐富經歷。

陳建仁表示，從今天開始，賴清德將秉持「上醫醫國」的理念，在林全打下的堅實基礎上，接續肩負著推動國政的重任，逐步完成總統所交付的7大任務，包括：「五加二產業創新計畫」、「前膽基礎建設計畫」、「勞工安全及福利」、「能源轉型計畫」、「稅改」、「長照及托育計畫」、「國家發展整體規劃」等7項重要的任務。

陳建仁強調，他相信以賴清德堅持理念、深入基層，以及優異的執行力和魄力，必能帶領整個行政院團隊因應各種挑戰和考驗，加速改革、建設國家、造福人民。

最後，陳建仁也再次對林全表達感謝，肯定他過去1年3個月來的承擔與無私奉獻，他說，林全現在很有經驗，相信林全的智慧和經驗，是國家不可或缺的，希望林全未來可以在不同的跑道上，繼續為人民服務，為社會做出更多的貢獻。

陳建仁說的「上醫醫國」出處來自《國語 晉語八》，文子曰：「醫及國家乎？」對曰：「上醫醫國，其次疾人，固醫官也。」這是比喻高明的醫生能為國家除患祛弊、能治理好國家。