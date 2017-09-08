賴清德致詞全文：內閣立即上工 沒有蜜月期

2017-09-08 12:38

〔記者李欣芳／台北報導〕北上組閣的賴清德今天正式接任閣揆，他在交接上任後發表談話表示，一定全力以赴，做出成績，不負國人所望，未來是個做實事的內閣，他宣示內閣沒有蜜月期、也沒有試用期、連磨合期都沒有，「我們要在林（全）院長打下的基礎上，深化台灣的改革和轉型，讓台灣大步向前」！

賴清德強調，他主要的責任在建設國家，發展經濟，造福人民，並不是為了下一場選舉，也不是為了黨派特殊目的，所以新內閣不是「戰鬥內閣」，也不是「選舉內閣」，是「做實事內閣」。

賴清德上午9時在總統府完成宣誓後，11時在行政院舉行新舊任閣揆交接典禮，正式交接上任。