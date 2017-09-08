賴清德致詞全文：內閣立即上工 沒有蜜月期

〔記者李欣芳／台北報導〕北上組閣的賴清德今天正式接任閣揆，他在交接上任後發表談話表示，一定全力以赴，做出成績，不負國人所望，未來是個做實事的內閣，他宣示內閣沒有蜜月期、也沒有試用期、連磨合期都沒有，「我們要在林（全）院長打下的基礎上，深化台灣的改革和轉型，讓台灣大步向前」！
賴清德強調，他主要的責任在建設國家，發展經濟，造福人民，並不是為了下一場選舉，也不是為了黨派特殊目的，所以新內閣不是「戰鬥內閣」，也不是「選舉內閣」，是「做實事內閣」。
賴清德上午9時在總統府完成宣誓後，11時在行政院舉行新舊任閣揆交接典禮，正式交接上任。
敬愛的陳副總統、林院長、卸任、留任新任部會首長，各位首長，媒體朋友大家早！ 從林院長手上接下印信的當下，我的責任已經正式開始，感謝剛剛陳副總統的期勉，以及林院長的誇獎，我一定全力以赴，率領全體行政團隊做出成績，不負國人所望！ 我要特別向林全院長再次表示由衷的感謝，回顧一年多前，新政府剛上任，面對龐雜的改革工程，以及人民的殷切期待，但是林院長一肩挑起，不畏艱難，一件一件解決，我們都知道每一件改革工程幾乎注定吃力不討好、萬事也起頭難，但是在林院長率領行政院各部會共同努力下，不僅僅替新政府定錨、奠基，同時也排除困難，落實蔡英文總統的政見，確立了新政府施政的方向。我相信未來的歷史上，台灣人民在檢視這段歷史的時候，一定會感謝林院長所立下的每一個里程碑。 第二要感謝林院長的是，林院長恐怕是歷史上，替總統尋找下任院長的現任院長，這種只有國家人民、不為自己的胸襟高度，令人欽佩啊！ 第三點，過去6、7年我在台南市服務，諸多市政中，有兩件市民相當肯定，第一個是取消小型工程款，第二個是落實零基預算，達到不舉債而且還債、明年還可以達到預算平衡，我說到這裡，大家應該已經知道，這兩點都是得到來自林院長的親自傳授，我再次感謝林院長。 我來自台南，深受鄉親的栽培，今天有這個機會承擔更大的責任，除了感謝蔡總統對我的信任，林院長對我的肯定之外，我也要再次深深感謝台南鄉親對我的支持，給我歷練、機會，讓我成長。 台南人樸實、熱情，講究實在。所以，這次組閣我的原則很簡單，第一，用人唯才，適才適所；第二，力求穩健，特別是在政院3長都調整的情況下，部會首長要能立即上手，讓施政無縫接軌，第三，重視未來目標的執行成效，內閣會隨時檢討。所以未來的內閣是「做實事」的內閣，將誠實面對台灣產業結構轉型、投資障礙排除、一例一休衝撃、能源轉型的挑戰、少子化及人口老化帶來的社會危機、政府的計劃的管控，以及年改、司改、税改和許多社會關注的改革議題，都將務實擬定策略，踏實解決問題，讓改革展現效率，讓建設加速推動，讓經濟得以進歩發展。 身為行政院院長，負責推動國家政務，我主要的責任在建設國家，發展經濟，造福人民，並不是為了下一場選舉，也不是為了黨派特殊目的，所以新內閣不是「戰鬥內閣」，也不是「選舉內閣」，是「做實事內閣」。 從政以來，我始終相信，從政者只要真誠無私的為人民做事，人民就會給你掌聲。我期許團隊面對國家、土地和人民時，永遠抱持「清廉」、「勤政」、「愛鄉土」的信念，盡心盡力。畢竟沒有永遠的行政院長、部長，有一天，我們都會將手上的權力交給下一棒，證諸歷史，人民會記得我們的名字，不是因為我們曾經擔任過甚麼職務，而是我們為這個國家，為這塊土地和人民做了甚麼有意義的事情。因此從今天開始，我們立即上工！同時切記！我們不僅沒有剛剛陳副總統期許的蜜月期、也沒有試用期、連磨合期都沒有，我們要在林院長打下的基礎上，深化台灣的改革和轉型，讓台灣大步向前！ 最後，我要感謝陳副總統親臨監交，林院長對本人與內閣所有工作夥伴的期許跟幫助，也謝謝各位同仁、貴賓及媒體界朋友的光臨。祝各位平安如意，謝謝大家，祝福大家。
賴清德致詞全文如下：
敬愛的陳副總統、林院長、卸任、留任新任部會首長，各位首長，媒體朋友大家早！
從林院長手上接下印信的當下，我的責任已經正式開始，感謝剛剛陳副總統的期勉，以及林院長的誇獎，我一定全力以赴，率領全體行政團隊做出成績，不負國人所望！
我要特別向林全院長再次表示由衷的感謝，回顧一年多前，新政府剛上任，面對龐雜的改革工程，以及人民的殷切期待，但是林院長一肩挑起，不畏艱難，一件一件解決，我們都知道每一件改革工程幾乎注定吃力不討好、萬事也起頭難，但是在林院長率領行政院各部會共同努力下，不僅僅替新政府定錨、奠基，同時也排除困難，落實蔡英文總統的政見，確立了新政府施政的方向。我相信未來的歷史上，台灣人民在檢視這段歷史的時候，一定會感謝林院長所立下的每一個里程碑。
第二要感謝林院長的是，林院長恐怕是歷史上，替總統尋找下任院長的現任院長，這種只有國家人民、不為自己的胸襟高度，令人欽佩啊！
第三點，過去6、7年我在台南市服務，諸多市政中，有兩件市民相當肯定，第一個是取消小型工程款，第二個是落實零基預算，達到不舉債而且還債、明年還可以達到預算平衡，我說到這裡，大家應該已經知道，這兩點都是得到來自林院長的親自傳授，我再次感謝林院長。
我來自台南，深受鄉親的栽培，今天有這個機會承擔更大的責任，除了感謝蔡總統對我的信任，林院長對我的肯定之外，我也要再次深深感謝台南鄉親對我的支持，給我歷練、機會，讓我成長。
台南人樸實、熱情，講究實在。所以，這次組閣我的原則很簡單，第一，用人唯才，適才適所；第二，力求穩健，特別是在政院3長都調整的情況下，部會首長要能立即上手，讓施政無縫接軌，第三，重視未來目標的執行成效，內閣會隨時檢討。所以未來的內閣是「做實事」的內閣，將誠實面對台灣產業結構轉型、投資障礙排除、一例一休衝撃、能源轉型的挑戰、少子化及人口老化帶來的社會危機、政府的計劃的管控，以及年改、司改、税改和許多社會關注的改革議題，都將務實擬定策略，踏實解決問題，讓改革展現效率，讓建設加速推動，讓經濟得以進歩發展。
身為行政院院長，負責推動國家政務，我主要的責任在建設國家，發展經濟，造福人民，並不是為了下一場選舉，也不是為了黨派特殊目的，所以新內閣不是「戰鬥內閣」，也不是「選舉內閣」，是「做實事內閣」。
從政以來，我始終相信，從政者只要真誠無私的為人民做事，人民就會給你掌聲。我期許團隊面對國家、土地和人民時，永遠抱持「清廉」、「勤政」、「愛鄉土」的信念，盡心盡力。畢竟沒有永遠的行政院長、部長，有一天，我們都會將手上的權力交給下一棒，證諸歷史，人民會記得我們的名字，不是因為我們曾經擔任過甚麼職務，而是我們為這個國家，為這塊土地和人民做了甚麼有意義的事情。因此從今天開始，我們立即上工！同時切記！我們不僅沒有剛剛陳副總統期許的蜜月期、也沒有試用期、連磨合期都沒有，我們要在林院長打下的基礎上，深化台灣的改革和轉型，讓台灣大步向前！
最後，我要感謝陳副總統親臨監交，林院長對本人與內閣所有工作夥伴的期許跟幫助，也謝謝各位同仁、貴賓及媒體界朋友的光臨。祝各位平安如意，謝謝大家，祝福大家。