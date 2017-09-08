反南鐵東移向賴揆抗議 內政部：台鐵地下化助發展

行政院8日舉行新舊任院長交接典禮，針對反南鐵東移自救會在行政院抗議，內政部強調，此案歷經都委會多次討論及會議，正反雙方都同意鐵路應地下化，更有助於台南都會區長期發展。（記者羅沛德攝）

2017-09-08 12:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新任行政院長賴清德今就職，反南鐵東移自救會今早至行政院外抗議。內政部強調，南鐵地下化案計畫歷經都委會多次討論及會議，正反雙方都同意鐵路應地下化，更有助於台南都會區長期發展。

內政部表示，該計畫歷經內政部都市計畫委員會多次討論，面對反對團體所提不同意見，委員會更舉辦擴大專案小組會議，讓正反雙方充分表述與相互詰問，最後在雙方均贊同鐵路應地下化，委員會通過較安全、拆遷範圍與衝擊戶數較少，且能創造周圍環境空間較佳發展，更是台南市區長期發展願景所需的方案。

內政部指出，為降低南鐵案的社會衝突，市政府對當地空間環境劇烈改變的地區，將進行相關記錄保存，使原有的時空記憶得以完整存留，落實人文城市的柔性價值。

此外，目前核准徵收土地均採非常嚴謹的態度審核，除興辦事業須具有足夠的公益性、必要性，審核徵收的申請案件，也要求民眾參與程序的落實、資訊公開透明。

內政部指出，目前土地徵收條例已要求需用土地人，於事業計畫提出前，應舉行2場以上公聽會，並確實通知所有權人陳述意見。

對於重大爭議案件，也要求需地機關於申請徵收前，應先行舉辦聽證；需地機關在公聽會階段，即應於相關處所及相關網站揭示興辦事業內容等。

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