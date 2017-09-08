林全卸任笑開懷 讚賴神是比他更省錢的首長

2017-09-08 12:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕林全今天卸任行政院長，在交接典禮上，他除了感謝所有一起打拼的行政團隊之外，也稱讚新院長賴清德應該是比他更省錢的首長，提的每個計畫都不浪費錢。此外，林全也感謝總統蔡英文給他機會，在過去這一年間，有人生意外的旅程。

新任行政院長賴清德8日上午先前往總統府宣誓就職，11點赴行政院與前院長林全進行交接典禮，由副總統陳建仁監交。

林全致詞時回憶起他與賴清德認識的過程，林全說，他擔任行政院主計長時就認識賴清德，那時候他要廢掉立法院的小型工程補助款，時任立委的賴清德，在很多場合公開支持，當時他就覺得賴清德真是政治圈清流。

林全說，後來賴清德到了台南市，又繼續推動這個理念（取消議員小型工程分配款），他嚇了一跳，因為中央要推動這個政策，雖然艱困，但還有機會成功，但地方過去從來沒有成功的案例，賴清德卻做到了，足見賴是非常有理想、有堅持，能夠推動社會進步的非常好的政治家，找到賴清德願意幫忙，讓他能夠順利、放心交接出去，相信賴院長一定會比他更有魄力，更有執行力。

林全也說，他到台南後了解，當時台南淹水問題有多嚴重，賴清德有關水的治理方面，已經做很多長期短期規劃，一步步都非常有效果。

林全更笑稱，讓他更放心的是，賴清德應該是比他更省錢的首長，賴清德提的計劃，每一項都不浪費錢，要求的金額都是合理、可以執行、可以到位的。而且賴清德在考慮這些計劃時，即使中央已經認為沒問題，賴有時候都還要想想，例如前瞻基礎建設，台南提出的軌道建設，賴清德認為有一部分還有爭議，還要再想想。因此，只要台南可以提出來的計劃，他都可以同意，因為有品質和信任的保證。