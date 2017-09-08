賴清德就任閣揆 反迫遷團體贈「功在迫遷」匾額

行政院今舉行新舊任院長交接典禮，台南反南鐵東移自救會等團體在行政院外召開「迎戰迫遷內閣記者會」，抗議成員準備「功在迫遷」匾額道具獻給新任行政院長賴清德，過程中與警方爆推擠衝突。（記者羅沛德攝）

2017-09-08 11:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台南市前市長賴清德今就任行政院院長，而反南鐵東移自救會、大觀社區自救會等十餘個反迫遷團體齊聚行政院大門抗議，表示賴清德在台南的作為，讓他們擔心11日的大觀拆遷將成新內閣強拆第一案，團體最後致贈「功在迫遷」匾額，表達諷刺之意。

在新任閣揆賴清德上任的日子，反台南鐵路東移自救會、大觀社區自救會、航空城迫遷自救會、反迫遷連線、瑠公圳百歲人瑞自救會、黎民幼兒園自救會等十餘個反迫遷團體等30人，今聚集於行政院大門口，高呼「劊子手組閣」、「迫遷氾濫、人民開戰」等口號抗議。

反南鐵東移自救會會長陳致曉指出，賴清德甫組閣就有人開始造神，說賴是救星，但賴於台南提出的各項政見支票兌現率都很低，卻為建商提供了炒地皮的題材，且賴在市長任內進行許多重劃案，證明賴是重視土地開發商民意的內閣，也讓大家見證了土地程序的戒嚴。

陳致曉接著說，賴清德於南鐵東移案中，對於各種聽證會以警力強行排除民眾，加上新任國發會主委陳美伶，有畏於賴的權勢，曲解法令，以及站在浮濫土地徵收案後面的政務委員張景森、未聽證就開拆交通部長賀陳旦，讓新內閣成為不折不扣的「迫遷內閣」。

陳致曉痛批，民進黨新潮流如今在中央、地方都掌權，賴內閣接著要推動前瞻基礎建設也是綁樁，勢必造成更多前瞻難民，今天到行政院，就是要迎戰「迫遷內閣」，並致贈「功在迫遷」匾額給賴清德，蔡英文應將土地人權納入開發計畫，才是真正的改革與轉型。

內政部回應，南鐵東移計畫經內政部都市計畫委員會多次討論，面對反對團體不同意見，讓正反雙方充分表述、相互詰問，最後通過較安全、拆遷範圍與衝擊戶較少、創造周圍環境空間發展較佳方案，而台南市政府也針對環境劇烈改變的地區，進行相關紀錄保存。

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