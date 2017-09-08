傳找世大運幕後功臣入選舉團隊 柯：光志工就1萬8千多個...

2017-09-08 11:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運風光落幕，本報昨獨家率先曝光，幕後功臣、市府秘書長蘇麗瓊昨晚已向市長柯文哲口頭請辭確定。柯文哲今天受訪時坦言有慰留，但蘇麗瓊說這兩年做世大運執行長太累了，所以「有時候人家要休息一下，我也覺得合理。」

柯文哲今啟程前往澎湖勞軍前，在松山機場接受媒體聯訪，被問到蘇麗瓊昨晚口頭請辭獲准。柯文哲表示，本來想說明年要選舉了，希望蘇麗瓊可以做到選舉完，不過蘇表示這兩年做世大運執行長太累了，想要休息一下。

至於有沒有談到其他人生規劃，柯回說，其實蘇麗瓊還要先把世大運結案工作做完，包括從場館到財務的規劃，最快也要一個半月時間。

由於柯文哲在2014年選舉時組成的競選團隊，現在還留在身邊的成員已所剩無幾，外傳他打算延攬世大運的幕後功臣進入選舉團隊，柯笑稱，世大運幕後功臣很多啊，光是志工就有1萬8千名，直言「想太多了」，選舉的是明年過完年後再想。

對於體育局長鄭芳梵、世大運發言人楊景棠也傳離職，現場媒體提問，議會即將開議，會不會擔心人事變成大重點？柯認為本來人事的更換一個、兩個很正常，整個團隊才換一個、兩個人很正常，反問「哪有什麼影響？」

媒體最後又問「台灣阿信」蘇麗瓊離職會不會很可惜？柯僅重申「有時候人家要休息一下，我也覺得很合理。」

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