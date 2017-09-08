接下印信 賴清德與林全完成行政院長交接

行政院8日舉行新卸任院長交接典禮，新任行政院長賴清德（右）在副總統陳建仁（中）監交下，由卸任院長林全（左）手中接下印信。（記者劉信德攝）

2017-09-08 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德在今（8）日上午9點，於總統府率新內閣團隊宣誓，並在稍早和前行政院長林全進行交接，賴清德在副總統陳建仁監交下，從林全手中接下印信，完成交接儀式。

賴清德今上午9點進入總統府宣誓就職，總統蔡英文也到場參與，並在11點與林全進行交接，待典禮結束後，賴清德隨即舉行行政院臨時院會，撤回已送到立法院的明年度中央政府總預算案。

陳建仁在致詞時，先是對林全任內的表現表達高度肯定與感謝，同時預祝賴清德與新的施政團隊工作順利，他提到，自林全接任組閣重任以來，為新政府施政確立路線、打下基礎，政績卓著，深受總統與民眾的肯定。

他還提到，賴清德在台南市執政期間全力推動建設，讓台南成為獨一無二的文化首都，其成果有目共睹，而自今日開始，將從林全打下的基礎上完成總統交付的各項任務，期許新團隊發揮團隊精神，工作順利圓滿成功。

新團隊非戰鬥、選舉內閣 賴清德：是做實事的內閣

賴清德致詞時談到，從林全手中接下印信的那一刻，象徵著責任正式開始，必定全力以赴，率領行政團隊做出成績。賴也特別向林全表示感謝，認為自新政府上任以來，面對龐雜改革工程與人民期盼，林全一肩挑起，排除困難落實總統政見，相信未來再檢視這段歷史時，一定會感謝林全立下的里程碑。

賴清德說，放眼台灣歷史，林全應是第一位替總統尋找下任院長的現任院長，稱讚他心中只有國家人民，沒有自己。此外，賴清德提到，過去擔任市長年最獲市民肯定的一點，便是取消小型工程款，不但不舉債還能還債，達到預算平衡，強調這都是得到林全的親自傳授。

賴清德表示，除了感謝蔡英文和林全，他也深深感謝台南鄉親支持，給他歷練的機會能夠成長，未來將秉持著「用人唯才、適才適所」、「力求穩健、立即上手」、並重視未來目標執行成效，誠實面對台灣產業結構轉型、一例一休衝擊及少子化帶來的危機，還有年改、司改、稅改等改革議題。

賴清德在最後談到，「新的內閣不是戰鬥內閣 也不是選舉內閣 是做實事的內閣」，期許團隊面對國家土地及人民能盡心盡力，強調沒有所謂的試用期和蜜月期，今天開始立即上工，要在現有基礎上深化台灣改革轉型。