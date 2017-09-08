獨家》同窗戰友接閣揆 林易煌對賴神未來施政喜憂參半

82年時臉龐充滿年輕氣息的準閣揆賴清德（後排左三）與成大後醫系同學林易煌（右二）等人聚會合影，當時還有前總統陳水扁（坐者右一）在列。（記者王俊忠翻攝）

2017-09-08 00:48

〔記者王俊忠／台南報導〕準閣揆賴清德，其昔日民進黨南市新潮流系戰友兼同窗醫師林易煌，對這位當年受他推薦入民進黨及加入新系的新行政院長施政之路感到喜憂參半。

林易煌為「賴同學」能成為國內最高行政首長感到開心；但也擔心政治環境充滿意識型態、族群對立，不利賴施政。他期許賴「肩膀硬一點、腰軟一點」，格局放大些、勿搞對立，全力拚台灣的經濟，讓百姓能過好日子，政治路才能走的久遠。

先加入民進黨與新系的林易煌，在82年底選上南市議員，他推薦對政治同樣有興趣的賴清德醫師加入民進黨及新系，後來，賴清德選上國代補選，與林易煌聯合服務問政一段時間，但因林易煌執意參選市長失利，退出民進黨，並轉檯加入國民黨，政治路與賴分道揚鑣，林選擇回到醫界，目前擔任慈愛醫院副院長兼內科醫師。

105年受國民黨徵召參選南市立委再次失利的林易煌說，對台灣政治環境已不抱憧憬，應不會再選舉，他自認是隨性玩政治，不像賴同學思考細膩、謀定而後動，在成大學士後醫系同窗到擔任醫師期間，賴清德成績、表現都很好，是好學生、好醫師，連民進黨新系長輩大老都很欣賞，力邀賴加入民進黨。

林易煌說，很佩服賴同學的政治智慧，從四連霸立委到選上台南市長，擁有高民意，如今入主中央，很替賴高興；但另方面，國內政治環境仍充滿族群對立、仇恨嚴重，包括軍公教年金改革、去蔣化、政黨惡鬥很厲害，閣揆施政不易、往往動輒得咎，行政院長淪為任期不久的消耗品。

但他認為如蔡英文總統能對賴清德充分授權，賴是有一搏的機會，在施政上要設法減少族群對立與仇恨，至於小英能授權賴到什麼程度？值得後續觀察。